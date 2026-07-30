Чили: Предполагаемый грабитель был убит после того, как неизвестные вооруженные люди открыли огонь по грузовику возле Рута 5 в коммуне Пейн столичного региона Сантьяго в вечерние часы по местному времени 29 июля.
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