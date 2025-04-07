Число пострадавших из-за атаки БПЛА ВСУ в белгородском селе выросло до двух

Количество пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Борки Валуйского округа Белгородской области увеличилось до двух — пострадал еще один подросток.
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