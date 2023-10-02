Пешеходный тоннель и южный павильон открылись на Белорусском вокзале для МЦД‑1 и МЦД‑4

РИАМО - 2 окт. На Белорусском вокзале открылись два новых объекта пассажирской инфраструктуры – южный турникетный павильон и пешеходный тоннель, который позволит обеспечить проход на платформы МЦД-1 и МЦД-4, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
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