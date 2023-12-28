Максим Фадеев обвинил певицу Наталью Ионову в дискредитации проекта Глюк’oZa

Музыкальный продюсер Максим Фадеев открестился от певицы Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюк’oZa, после ее участия в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой и заявил, что намерен перезапустить проект, сообщает Фонтанка.
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