Максим Фадеев обвинил певицу Наталью Ионову в дискредитации проекта Глюк’oZa

Музыкальный продюсер Максим Фадеев открестился от певицы Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюк’oZa, после ее участия в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой и заявил, что намерен перезапустить проект, сообщает Фонтанка.