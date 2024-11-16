Украинские военные нарочно ограждают Владимира Зеленского от объективной информации с целью сместить его, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
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