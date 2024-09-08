В правящей партии Турции указали на двойные стандарты ЕС, упомянув борьбу с российскими СМИ

Европейский союз использует двойные стандарты, когда реагирует на антитурецкие публикации и при борьбе с российскими СМИ, заявил в эфире телеканала Habertürk представитель правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик.
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