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Запасные миры: три планеты, куда может переехать человечество

Запасные миры: три планеты, куда может переехать человечество

Запасные миры: три планеты, куда может переехать человечество Ирина ВальковаЕщё каких-то сто лет назад идея о переселении человечества на другие планеты казалась уделом писателей-фантастов и мечтателей в духе Жюля Верна.

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