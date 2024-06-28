Илон Маск увидел будущую замену Байдена

Илон Маск выразил мнение, что недавние дебаты между кандидатами на пост президента США, Джо Байденом и Дональдом Трампом, проходившие в ночь на пятницу, служат сигналом о необходимости замены нынешнего президента на другого кандидата от Демократической партии.
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