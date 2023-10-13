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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • F I
    Лучше бы обратили внимание на тех кто из  СССР и России сбежал в Израиль и на халяву теперь возвращается... И в больш..."Я не обливал гря...
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  • Виктор K
    Я сам проживаю в Германии , много слышал от людей приехавших из советов,хаили как им плохо жилось в советах а теперь ..."Я не обливал гря...

"Я не обливал грязью любимую Россию". Ваш Максим...

"Я не обливал грязью любимую Россию". Ваш Максим...

Ну вот и свершилось. Правда, я не предполагала, что это будет так скоро и так бесцеремонно, даже беспардонно, глядя в глаза , без капли сомнений, без хотя бы даже извинений (мы бы все равно не поверили, но это хотя бы было понятно) - потому что не за что, потому что "Я всегда любил Россию и всегда об этом говорил!".

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Комментарии
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Виктор K
Я сам проживаю в Германии , много слышал от людей приехавших из советов,хаили как им плохо жилось в советах а теперь первыми валят Россию и хают Германгию.
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1 час.
Виталий Рудзит
Таких на новою родину без права возвращения лет на 10. Будет время подумать...
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40 мин.
F I
Лучше бы обратили внимание на тех кто из  СССР и России сбежал в Израиль и на халяву теперь возвращается... И в большинстве в инете  из-за бугра долгие годы так же обплёвывали нашу страну...
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34 мин.

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