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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Епископ Серафим возглавил Божественную литургию в мужском монастыре.

Епископ Серафим возглавил Божественную литургию в мужском монастыре.

13 апреля 2025 года, в праздник Входа Господня в Иерусалим, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский возглавил Божественную литургию в мужском монастыре иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь).

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