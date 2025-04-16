Епископ Серафим возглавил Божественную литургию в мужском монастыре.

13 апреля 2025 года, в праздник Входа Господня в Иерусалим, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский возглавил Божественную литургию в мужском монастыре иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь).
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