Почему командиры не знают, как уволить солдат? Шокирующие детали от Москальковой «Какой документ издать командиру, чтобы демобилизовать человека? Механизма нет — есть только вопросы» Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на Всероссийском координационном совете потребовала от Минобороны чёткого алгоритма демобилизации… Демобилизация под вопросом: Минобороны РФ займётся процедурой возвращения ошибочно мобилизованных .