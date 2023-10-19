Путин заявил о многоплановом энергетическом сотрудничестве России и Китая

В приветственной телеграмме участникам V российско-китайского энергетического бизнес-форума, президент РФ Владимир Путин отметил, что энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем становится все более активным и многоплановым.
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