Выберите свой знак зодиака, а мы расскажем, чего вам опасаться с 2 по 8 декабря

Не стоит винить звезды во всех своих неудачах фото: Midjorney/ParentsПоследний месяц года обещает быть трудным: с одной стороны, конец года предполагает множество дел, с другой — ретроградный Меркурий говорит нам, что нужно уменьшить активность.
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