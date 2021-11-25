У многих народов Сибири бытуют необычные песни, напоминающие колыбельные, вот только поются они не детям, а детенышам коров, овец, верблюдиц и коз.
Популярные статьи
- Она летела с будущим мужем в сытую и обеспеченную жизнь … а маленькая дочурка осталась на вокзале. Спустя годы увидела молоденькую девушку в ресторане – ее взгляд остановился на сережках, и тут же упала в обморок …
- 10 умилительных фотографий мужчин и кошек
- 14 фото, демонстрирующих, что осенний Париж — нечто поистине фантастическое
Свежие комментарии