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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морьентес о расизме в футболе: «Чем быстрее мы покончим с этим, тем лучше. В мое время это казалось чем-то нормальным, но это не так. Это’О пытался уходить с поля, Винисиус был не первым»

«Положительным моментом во всем этом является то, что создаются инструменты для борьбы с расизмом. Сейчас я являюсь послом Ла Лиги, и есть замечательный проект «Ла Лига против», принимаются меры.

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