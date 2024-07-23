Милена Авимская: Моя профессия — создавать театр

Глава Центрального академического театра Российской Армии встретилась с молодежью В парке «Усадьба Михалково» состоялась профориентационная встреча членов Молодежной палаты Головинского района и директора Центрального академического театра Российской Армии Милены Авимской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии