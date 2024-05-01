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FiNE NEWS

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Ким Кардашьян прошлась по улице в образе Бьянки Цензори

Ким Кардашьян прошлась по улице в образе Бьянки Цензори

Теледива не только оделась как новая жена своего бывшего мужа, но даже покрасилась в тот же цвет. Похоже, женщины Канье Уэста внимательно следят за социальными сетями друг друга, чуть что перенимая новые образы.

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