Ким Кардашьян прошлась по улице в образе Бьянки Цензори

Теледива не только оделась как новая жена своего бывшего мужа, но даже покрасилась в тот же цвет. Похоже, женщины Канье Уэста внимательно следят за социальными сетями друг друга, чуть что перенимая новые образы.
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