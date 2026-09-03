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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас о праздновании выхода в 3-й круг US Open: «Младший брат сказал, что я должен изобразить выстрел из лука»

Карлос Алькарас отпраздновал победу над Жайме Фариа во втором круге US Open (4:6, 6:0, 6:3, 6:1), сымитировав выстрел из лука.

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