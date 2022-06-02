Аргументы недели

98 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • LiapaNNZ Фамилия
    Ну и что? Изрыгать в проебалтике антироссийскую хрень, всё равно что лить воду в море, ну появился ещё один дурак в с...Актер Андрис Лиел...
  • HotRS
    Ну да, по Вашему все, кто служил в армии гомики? Или закон природы там не действует?Нацист Давид Каса...
  • Tahir Seifeev
    Ну хоть один здравомыслящий человек.Венгрия и девять ...

Глава Минобрнауки Фальков заявил, что отказ от болонской системы в РФ не означает запрет бакалавриата и магистратуры

Глава Минобрнауки Фальков заявил, что отказ от болонской системы в РФ не означает запрет бакалавриата и магистратуры

Глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в четверг, 2 июня, заявил, что отказ от болонской системы в стране не означает запрет бакалавриата и магистратуры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх