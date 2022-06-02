Глава Минобрнауки Фальков заявил, что отказ от болонской системы в РФ не означает запрет бакалавриата и магистратуры

Глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в четверг, 2 июня, заявил, что отказ от болонской системы в стране не означает запрет бакалавриата и магистратуры.
Популярные статьи
- Противник СВО, актёр Евгений Миронов сам приехал в Донбасс «увидеть все своими глазами»
- Елисейский дворец: Шольц и Макрон призвали Путина освободить украинских военнослужащих, вышедших с «Азовстали»
- Опубликовано продолжение расследования о журналистах со всей России, которые плотно работали с британскими кураторами
Свежие комментарии