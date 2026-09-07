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Житель ХМАО через суд добился восстановления в звании «Ветеран труда»

Житель ХМАО через суд добился признания незаконным отказа в присвоении звания «Ветеран труда». Основанием для спора стал нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта», следует из данных Ханты-Мансийского окружного суда.

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