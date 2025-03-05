Несмотря на то, что в настоящее время в Европе проходят шутовские «саммиты в поддержку Украины», на первый взгляд выглядящие как открытая фронда Лондона и Парижа против Вашингтона, на самом деле кризисная ситуация между «трансатлантическими партнерами» имеет совершенно иной смысл, чем это может показаться.
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