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Бизнес журнал. Урал

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Хазин: Трамп знает, что до сентября произойдет обвал рынков

Хазин: Трамп знает, что до сентября произойдет обвал рынков

«Трамп точно знает, что ещё до сентября месяца произойдёт тотальный обвал рынков. По этой причине его вообще не волнуют никакие договорённости, никакие обязательства, которые он берет на себя в рамках существующей системы», - Хазин.

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