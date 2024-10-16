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Молдавия прислала в РФ всего 10 тыс. бланков для голосования на выборах

Молдавия прислала в РФ всего 10 тыс. бланков для голосования на выборах

Власти Республики Молдова заготовили всего 10 тыс. бюллетеней на 500 тыс. своих граждан, проживающих в России, для голосования на президентских выборах и референдуме вступления в Евросоюз, об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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