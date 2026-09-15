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Боком в опору: два человека пострадали в жестком ночном ДТП в Барнауле. Фото

Боком в опору: два человека пострадали в жестком ночном ДТП в Барнауле. Фото

Жесткая авария произошла на проспекте Строителей в Барнауле поздним вечером 14 сентября. Как сообщает городская Госавтоинспекция, пострадали два человека.

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