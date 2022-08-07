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Сбежавший из России Галкин поддержал отчаявшуюся Софию Ротару

Сбежавший из России Галкин поддержал отчаявшуюся Софию Ротару

В день своего юбилея 75-летняя София Ротару сообщила о своём местоположении. Оказывается, Народная артистка РФ вернулась на историческую Родину и проживает в селе Маршинцы.

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