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Неутомимые шароварные мстители

Неутомимые шароварные мстители

Ибо для человека нет большей муки, как хотеть отмстить и не мочь отмстить. Н. В. Гоголь. «Страшная месть» Можно вечно смотреть на три вещи: как французы вводят войска, как немцы ищут виновных во взрыве «Северного потока — 2» и как от евроукров ждут благодарности.

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