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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФФКР опубликовала регламент Кубка Первого канала среди юниоров, где выступят Базылюк, Двоеглазова, Федотов, Лазарев и другие

В соревнованиях примут участие две команды юниоров. Соревнования будут проводиться только в произвольной программе в одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

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