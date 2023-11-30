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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о Ковальчуке в «Спартаке»: «Он будет значимым на площадке в некоторых матчах. Думаю, его берут для задачи взять Кубок Гагарина»

«Видимо, это решение Ильи и «Спартака». Илья считает, что он готов к сезону, что он готов помочь «Спартаку».

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