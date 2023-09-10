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Джокович четвертый раз в карьере выиграл 3 ТБШ за сезон – это рекорд

Новак Джокович выиграл US Open. Для серба это третий титул на «Больших шлемах» в этом сезоне – ранее он победил на Australian Open и «Ролан Гаррос».

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