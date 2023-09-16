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Канело: «Мой пятилетний сын хочет стать боксером. Посмотрим, что он скажет после первого пропущенного удара»

Канело: «Мой пятилетний сын хочет стать боксером. Посмотрим, что он скажет после первого пропущенного удара»

«Моему сыну Адьелю пять лет. Он говорит, что хочет стать боксером, потому что чувствует себя бойцом. Он спросил меня, когда сможет подраться в Лас-Вегасе.

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