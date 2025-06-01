🔭 Тёмная материя под вопросом: карликовые галактики ставят учёных в тупик

Новые наблюдения за карликовыми галактиками бросают вызов современным представлениям о тёмной материи! Данные телескопов показывают: распределение этой невидимой субстанции в мелких галактиках не соответствует предсказаниям стандартной ΛCDM-модели.
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