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Контрафронт

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Эфиопия: В утренние часы беспилотники Сил национальной обороны Эфиопии (ENDF) нанесли удары по...

Эфиопия: В утренние часы беспилотники Сил национальной обороны Эфиопии (ENDF) нанесли удары по отелям Shewit International и Pan Africa в Адве, регион Тыграй.

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