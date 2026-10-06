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Регионы России

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Румыния подняла истребители F-18 из-за дронов на границе с Украиной

Румыния подняла истребители F-18 из-за дронов на границе с Украиной

Ночью 6 октября Румыния экстренно подняла в воздух два истребителя F-18 вблизи границы с Украиной из-за обнаружения в воздушном пространстве беспилотников.

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