9 звезд, которым их идеальные образы стоили кучи нервов

Мы привыкли к тому, что у знаменитостей все идеально, а о житейских проблемах они даже не слышали. Но на самом деле даже у них случается всякое: то наденут белый бюстгалтер под черное платье, то это самое платье вдруг порвется на глазах у кучи людей.
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