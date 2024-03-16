9 звезд, которым их идеальные образы стоили кучи нервов

Мы привыкли к тому, что у знаменитостей все идеально, а о житейских проблемах они даже не слышали. Но на самом деле даже у них случается всякое: то наденут белый бюстгалтер под черное платье, то это самое платье вдруг порвется на глазах у кучи людей.