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Царьград

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Минэнерго Казахстана объявило о планах экспортировать нефтепродукты к 2030

Минэнерго Казахстана объявило о планах экспортировать нефтепродукты к 2030

К 2030 году Казахстан планирует не только удовлетворять внутренний спрос на нефтепродукты, но и начать их экспорт в Центральную Азию.

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