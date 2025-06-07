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Звуки взрывов и "бензопилы" напугали жителей Подмосковья в ночь на 7 июня

Звуки взрывов и "бензопилы" напугали жителей Подмосковья в ночь на 7 июня

Силами ПВО была отбита атака вражеских дронов на Москву.В середине ночи 7 июня жителей подмосковного Барыбино напугали три звука, похожих на отдаленные глухие взрывы.

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