США нарастили добычу сланцевой нефти

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Одно время заклятый враг ОПЕК — американский сланцевый сектор — вновь заявляет о себе спустя всего несколько месяцев после того, как его практически списали со счетов, как угрозу господству картеля на мировых нефтяных рынках, отмечает Bloomberg.
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