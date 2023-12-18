США нарастили добычу сланцевой нефти

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Одно время заклятый враг ОПЕК — американский сланцевый сектор — вновь заявляет о себе спустя всего несколько месяцев после того, как его практически списали со счетов, как угрозу господству картеля на мировых нефтяных рынках, отмечает Bloomberg.