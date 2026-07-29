В деловую программу XI Восточного экономического форума войдут более 70 сессий

Деловая программа XI Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, включает более 70 сессий.
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