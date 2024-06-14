Что такое диета для ленивых, и как похудеть, ничего не делая Алёна Юрьева Вы когда-нибудь мечтали сбросить несколько лишних килограммов, практически не прилагая усилий? Многие из нас сталкиваются с проблемой лишнего веса, но не у всех есть время и желание придерживаться строгих диет и посещать спортзал.