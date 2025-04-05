Умер 17-летний подросток, которого сбили на пешеходном переходе в Зеленодольске. Напомним, 25-летний водитель автомобиля «Лада» 12-й модели, проехав на запрещающий сигнал светофора, сбил 17-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.