22 фотографии, которые вынесут вам мозг, прежде чем вы поймете, в чем здесь дело

Наверняка, вы слышали фразу «Разыгралось воображение»? Чтобы наглядно показать, как это происходит, мы сделали подборку из 22 очень странных фото, на которые придется посмотреть дважды.
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