Председатель СК России поручил прекратить уголовное дело в отношении машиниста электропоезда

В Главном следственном управлении СК России по г.Москве ранее было возбуждено уголовное дело для установления обстоятельств конфликта, который произошел в декабре 2023 года на платформе Московского метрополитена между машинистом электропоезда и двумя молодыми людьми.
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