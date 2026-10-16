Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ, существенно расширяющий перечень видов деятельности, в которых в 2026 году запрещено привлекать иностранных работников, имеющих трудовой патент.
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