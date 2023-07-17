Цифры бьются за позитив. На сети РЖД растут даже показатели, которые непрофессионалы путают друг с другом

Если погрузка на сети РЖД по итогам первого полугодия 2023 г. составила 619,1 млн тонн (рост к аналогичному периоду прошлого года на 0,7%), то показатель «перевезено» составил 685,1 млн тонн (рост к аналогичному периоду прошлого года на 1,8%).