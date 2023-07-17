Вгудок

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  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Цифры бьются за позитив. На сети РЖД растут даже показатели, которые непрофессионалы путают друг с другом

Цифры бьются за позитив. На сети РЖД растут даже показатели, которые непрофессионалы путают друг с другом

Если погрузка на сети РЖД по итогам первого полугодия 2023 г. составила 619,1 млн тонн (рост к аналогичному периоду прошлого года на 0,7%), то показатель «перевезено» составил 685,1 млн тонн (рост к аналогичному периоду прошлого года на 1,8%).

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