Девятикратные! Сергеев начал, Малком продолжил, Мостовой завершил!

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - Чемпионат России. 27-й тур«Зенит» - «Локомотив» - 3:1 «Зенит» досрочно стал девятикратным чемпионом страны, включая завоевание золотых медалей в 1984 году.
Популярные статьи
- МАДРИДСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ. Джокович не дал Медведеву шанса вновь стать первой ракеткой мира
- Сергей КАРЯКИН: Схватился за голову, потому что было стыдно за него…
- «Арсенал» притормозил «Краснодар». «Быки» избежали поражения благодаря голу Сперцяна с пенальти, который пробивал дважды, но шансов на попадание в тройку у них не осталось
Свежие комментарии