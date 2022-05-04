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Девятикратные! Сергеев начал, Малком продолжил, Мостовой завершил!

Девятикратные! Сергеев начал, Малком продолжил, Мостовой завершил!

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - Чемпионат России. 27-й тур«Зенит» - «Локомотив» - 3:1 «Зенит» досрочно стал девятикратным чемпионом страны, включая завоевание золотых медалей в 1984 году.

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