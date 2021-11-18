"Грядут масштабные перемены": Олег Кожемяко дал серьезное распоряжение по Владивостоку

На острове Русский во Владивостоке в ближайшие годы грядут маштабные перемены. Здесь может появиться целый ряд современных объектов — аквапарк "Приморские тропик", сафари-парк, а также новый конгрессно-выставочный центр.
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