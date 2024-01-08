Зеленский призвал Европу «преподать урок» России

Президент Украины выступил за создание единой европейской оружейной промышленностиЧтобы долгосрочно обезопасить Европу от России в военном плане, страны региона должны создать единую оружейную промышленность, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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