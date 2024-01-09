Рождественский мясоед, или Домочадцев день отмечают 10 января

В этот день нужно следить за дверью, стараясь быстро закрыть ее, когда кто-то вошел в помещение. Считается, что вокруг много злых духов, которые только и ждут момента, чтобы проникнуть в жилище 10 января по народному календарю Домочадцев день, или Рождественский мясоед.