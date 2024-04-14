У нас новинка

Рады представить вам новый колёсный диск 13х15,5 производства ОАО ´БЗТДиА´, который имеет два исполнения и применимо в посевных комплексах, пневматических сеялках, зубовых и дисковых боронах!Опытная партия новых колес успешно прошла приемочные испытания и подтвердила соответствие требованиям конструкторской документации.