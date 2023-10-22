Безопасность на водоемах

19 октября государственный инспектор ГИМС Жалобкевич И.Н. провел профилактическую беседу с учащимся VI-IX классов о правилах безопасного поведения на водоемах и правилах пользования и безопасной эксплуатации материальных судов .
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